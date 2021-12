VIDÉOS - Les habitants des "Castors Isabella" illuminent leur maison pour Noël

Chaque année pour les fêtes de Noël, les "Castors Isabella" s'illuminent. Les habitants de ce quartier résidentiel, né il y a 50 ans sur les hauteurs de Septèmes-les-Vallons, décorent leur maison avec des centaines de guirlandes électriques. Un spectacle pour les yeux des petits et des plus grands.

"On se croirait à Las Végas !" Anthony qui réside depuis peu aux "Castors Isabella" à Septèmes-les-Vallons, découvre pendant les fêtes de Noël, la tradition locale. Depuis près de 50 ans, les habitants de ce quartier résidentiel situé entre Marseille et les Pennes-Mirabeau, rivalisent d'inventivité pour décorer et mettre en lumière leur maison. Des dizaines de villas illuminées par des centaines de guirlandes électriques.

"J'en ai de partout, à l'intérieur, à l'extérieur, sur la maison, dans le jardin" - Michel, 82 ans

Le champion toute catégorie c'est Michel. Arrivé dans le quartier il y a près de 50 ans, ce passionné de 82 ans, passe un mois chaque hiver à décorer sa maison et son jardin, avec 120 guirlandes électriques.

"Tant que je peux le faire, je le fais !" - Michel, 82 ans. Copier

"C'est la magie de Noël !" - Anthony, un habitant

Chaque année pendant les fêtes, ce spectacle de lumières, attire les gens des alentours. France Bleu Provence a pu vérifier le succès des illuminations des Castors Isabella.

"C'est vrai que c'est extraordinaire, même à mon âge" - Robert - Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix