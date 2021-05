VIDEOS - Les images impressionnantes du foudroyage de trois tours à Bourges

Plusieurs lourdes détonations et les trois tours foudroyées dans le quartier du Moulon à Bourges s'effondrent sur elles-mêmes à quelques secondes d'intervalle. L'opération menée ce dimanch. Il a fallu de longues semaines de préparatifs, depuis le mois de novembre, pour aboutir à cette opération de foudroyage. '

Un épais nuage de poussières était ensuite visible. La scène impressionnante a été capturée par de nombreux curieux. Le maire de Bourges a lui aussi assisté, à distance, à l'effondrement des trois tours.

876 kilos d'explosifs ont été nécessaires pour que ces trois tours de la résidence du Grand-Meaulnes s'écroulent. Et 800 habitants du quartier berruyer ont été évacués le temps de la matinée. Il a fallu de longues semaines de préparatifs, depuis le mois de novembre, pour aboutir à cette opération de foudroyage.

Val de Berry, l'office public de l'habitat du Cher, a publié des photos après la destruction des tours. On y voit un amoncèlement de gravas mais on constate surtout l'extrême précision de l'opération et la parfaite exécution de la triple démolition.