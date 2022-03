VIDÉOS - Les mémoires divisées de la guerre d'Algérie dans les Pyrénées-Orientales

60 ans après les accords d'Evian et le cessez-le-feu en Algérie, France Bleu Roussillon donne la parole à plusieurs acteurs et témoins de cette page d'Histoire dont le souvenir marque encore profondément les Pyrénées-Orientales. La mémoire est souvent douloureuse et les fractures toujours présentes.