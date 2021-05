VIDÉOS - Les terrasses des bars et restaurants rouvrent à Montpellier

C'est le jour J pour les bars et restaurants. Les terrasses ont rouvert ce mercredi 19 mai partout en France. À Montpellier, les nombreuses places ont retrouvé leur apparence et les habitués du petit café.

Un plat du jour, un café et l'addition. Les terrasses des bars et restaurants ont rouvert ce mercredi 19 mai dans l'Hérault. Une nouvelle étape du déconfinement qui était très attendue des professionnels et des habitués. C'est l'une des images de cette journée : la réouverture des terrasses des bars et restaurants. À Montpellier, dès les premières heures, les fidèles ont savouré le petit café du matin.

"Un vrai bonheur de revenir en terrasse en plus il fait beau"

"On se sent bien", admet Michel tout sourire sur la place des Beaux-Arts à Montpellier. L'ambiance est la même sur la Comédie. Les parasols, les chaises, les tables ont été installés. "Tout va bien", lance Emilie du Café du Théâtre. Une seul inquiétude domine tout de même chez la restauratrice : "Je me demande jusqu'où ira mon corps après 7 mois d'inactivité mais pour le reste là on a vraiment redémarré."

Le service a démarré au bar des Super Vedettes sur la place des Beaux-Arts à Montpellier © Radio France - Romain Berchet