VIDÉOS - Opération nocturne des Jeunes Agriculteurs des Landes pour réclamer "une rémunération au prix juste"

"Pourquoi ils me font ça ?!!", s'agace un chauffeur routier ce jeudi soir. Ce dernier était sur le point de quitter le parking de la plateforme logistique La Scalandes à Mont-de-Marsan (Landes), quand une trentaine d'agriculteurs ont débarqué pour bloquer les entrées du site. Une opération nocturne afin de réclamer une "juste rémunération".

Se faire entendre encore et encore

Les Jeunes Agriculteurs des Landes avaient rendez-vous à 21h00 pour bloquer les accès de la centrale d'achats et plateforme de stockage du groupement Leclerc à Mont-de-Marsan. En tête de cortège, le tracteur de Jonathan Lalondrelle, vice-président des JA dans le département. "C'est une continuité des deux précédentes actions qu'on a menées. Aujourd'hui on a quelques contacts de certaines grandes surfaces qui ont envie de discuter avec nous et puis on en a d'autres qui sont plutôt dans la menace, à essayer de faire peur à certains de nos éleveurs en disant "mais arrêtez les actions, sinon on arrête de vous prendre vos animaux, etc.". Donc, clairement, aujourd'hui, c'est du collectif. On là pour défendre toutes les filières et tous les éleveurs et pour que les hausses de prix des céréales soient répercutées sur le prix d'achat des animaux aux éleveurs," explique le représentant syndical.

Une situation inquiétante pour certains agriculteurs qui veulent profiter de la campagne présidentielle pour faire bouger les choses. "On serait mieux avec nos familles ou sur notre canapé à regarder la télé, mais on se bat pour avoir une meilleure rémunération dans notre travail et parce que _certains éleveurs, notamment bovins et en porc travaillent à perte aujourd'hui_. Vu la hausse des matières premières… Il y a même des éleveurs qui pensent ne pas produire, parce qu'ils vont produire à perte. Et donc. Il y a une grosse question pour les politiques," raconte Aurélien Cabé membre du bureau de JA.

Une situation qui pourrait s'aggraver pour le vice-président du syndicat. "Avec le contexte en Ukraine, le prix des céréales va flamber, il a déjà flambé d'ailleurs, et la répercussion, elle va se faire. Quand on voit que juste au niveau national, sur une flambée des prix logique après Covid, on a des GMS (grandes et moyennes surfaces NDLR) qui préfèrent continuer à préserver leurs profits plutôt que de préserver le revenu des agriculteurs... On se demande, mais _qu'est ce qui va se passer quand on va être dans le dur avec les conséquences de la crise en Ukraine_", lance Jonathan Lalondrelle.