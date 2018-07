La France est championne du monde de football. Les Bleus se sont imposés face à la Croatie, ce dimanche (4-2), dans une compétition marquée par des buts magnifiques. Français, Russes, Argentins, Portugais ou encore Nigérians, voici les plus belles réalisations de la 21ème édition de la Coupe du Monde.

1. Benjamin Pavard (France)

C'est un but qui restera dans les annales du football français. En huitièmes de finale de la Coupe du monde, Benjamin Pavard, méconnu du grand public, inscrit un but splendide alors que les Bleus étaient dos au mur face à l'Argentine.

Le latéral droit, sauve l'équipe de France grâce à une reprise de volée improbable à l'entrée de la surface.

2. Denis Cheryshev (Russie)

Emmenée par des stars nationales comme Aleksandr Golovin et Denis Cheryshev, la Russie a réalisé le meilleur parcours de son histoire en Coupe du monde. Denis Cheryshev, meilleur buteur russe avec quatre réalisations, a porté sa sélection tout au long de la compétition.

En quart de finale contre la Croatie, sa frappe enroulée de 25 mètres termine dans la lucarne de Danijel Subasic. Malgré ce but magnifique la Russie s'est inclinée aux tirs au but face au pays au damier.

3. Ricardo Quaresma (Portugal)

C'est sûrement l'un des plus grands spécialistes des extérieurs du pied du monde en activité. Le Portugais Ricardo Quaresma a marqué, d'une frappe imparable de l'extérieur du pied droit, contre l'Iran et a donné la victoire à son équipe.

4. Angel Di Maria (Argentine)

Mené au score, l'Albiceleste est revenue une première fois au score grâce à un splendide but d'Angel Di Maria. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, laissé seul à 25 mètres des buts, a marqué d'une magnifique frappe enroulée qui a terminé dans la lucarne d'Hugo Lloris, et avait fait, à ce moment-là, douter les Bleus.

5. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, et il l'a prouvé dans cette Coupe du monde. Le nouveau joueur de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, a sauvé les siens lors de la rencontre entre le Portugal et l'Espagne (3-3), l'un des plus beaux matches de ce Mondial. Alors que le Portugal est mené 3-2, Cristiano Ronaldo inscrit son dernier but de la soirée sur un coup franc incroyable. Un triplé pour lui.

6. Nacho Fernandez (Espagne)

Le latéral droit de la Roja, Nacho Fernandez a inscrit un incroyable but, lors du match Portugal-Espagne, d'une volée de l'extérieur de la surface de réparation. Magnifique.

7. Ahmed Musa (Nigéria)

Le Nigeria a signé sa première victoire dans cette Coupe du monde 2018 en battant l'Islande (2-0), grâce à un doublé d'Ahmed Musa. Sur son deuxième but du match, Musa prend la défense islandaise de vitesse, grâce à un enchaînement magnifique.

À seulement 25 ans, Ahmed Musa a déjà marqué l'histoire de l'équipe du Nigeria à la Coupe du monde. Auteur d'un doublé contre l'Islande (3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts) il est le meilleur buteur des Super Eagles dans cette compétition avec 4 buts au compteur.

8. Kylian Mbappé (France)

Un soir de Coupe du monde, à 19 ans, peut de joueurs peuvent se targuer de ce qu'a fait Kylian Mbappé. Dans une finale étouffante, où les Croates n'ont rien lâché, Kylian Mbappé fixe Danijel Subašić, son ancien compagnon à l'AS Monaco, et marque de l'extérieur de la surface de réparation grâce à un frappe imparable.

9. Kieran Trippier (Angleterre)

En quart de finale de la Coupe du monde contre la Suède, Kieran Trippier inscrit l'un des plus beaux buts de ce Mondial sur coup franc. L'Angleterre s'est imposée (2-0).

10. Nacer Chadli (Belgique)

A égalité avec le Japon en fin de match (2-2), la Belgique réalise une merveille de contre attaque conclue par Nacer Chadli qui donne la victoire à son pays et se qualifie alors en quart de finale de la Coupe du monde.