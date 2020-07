VIDEOS/PHOTOS - Tours : plus de 200 féministes défilent dans les rues contre "le remaniement de la honte"

"Culture du viol en marche", "un violeur au pouvoir", "Darmanin violeur, Moretti complice", voilà les slogans que l'on pouvait lire ce vendredi 10 juillet sur les pancartes des manifestantes féministes qui ont défilé dans les rues de Tours contre le remaniement du gouvernement.

Le rassemblement est parti à 17 heures du tribunal de Tours place Jean Jaurès et était organisé par plusieurs associations de défenses des droits des femmes dont Nous Toutes 37 et collages féministes Tours. Elles dénoncent les nominations au gouvernement de Gérald Darmanin, nouveau ministre de l'Intérieur et Eric Dupond-Moretti, nouveau ministre de la justice. Le premier est accusé de viol et le nouveau garde des Sceaux s'est notamment montré très critique envers le mouvement #MeToo et anti féministe.

Beaucoup de jeunes se sont réunis pour s'opposer à la composition du nouveau gourvernement à Tours © Radio France - Manon Derdevet