VIDEOS - Près de 200 personnes au match amical pour les réfugiés à Bretteville-sur-Laize

Mardi soir, à Bretteville-sur-Laize, un match de football solidaire a eu lieu entre une sélection de journalistes sportifs normands, le FC Presse, et des réfugiés. Un moment de partage qui a rassemblé près de 200 personnes.

Maillot bleu, short blanc, chaussettes rouge : le symbole d'une intégration pour ces jeunes migrants, qui ont souvent fui la guerre en Afrique de l'Est (Soudan, Érythrée) avant de connaître la "jungle" de Calais. Depuis fin octobre, c'est à Bretteville-sur-Laize, entre Caen et Falaise, que ces réfugiés font leur vie.

Dans le public, près de 200 personnes. Beaucoup d'habitants, à l'image de Femke. Elle est Néerlandaise et organise des cours de français au CAO (centre d'accueil et d'orientation). Sur sa banderole, on peut lire : "Go, go CAO". "Il fallait souhaiter la bienvenue à ces gars. Là, c'est l'occasion. Ils sont "à donf", nous aussi. ça crée des liens", confie-t-elle.

Ce match, c'est d'abord une initiative, celle d'un journaliste sportif normand, Gaëtan Briard, de Ouest-France, qui a vec ses collègues du FC Presse, ont mis sur pied ce beau moment de solidarité. Des migrants coachés par un joueur professionnel : le défenseur de Malherbe, Jordan Adéoti. C'est lui qui a dirigé la séance d'échauffement. Quand on lui a proposé de parrainer cette rencontre, il a tout de suite sauté sur l'occasion. "J'ai discuté un peu avec eux. Ils m'ont raconté leur histoire. Ils m'ont parlé de ce marasme de Calais. Maintenant, ils sont ici : ils ont envie de progresser pour vivre sur notre territoire et apporter leur contribution comme tout le monde".

"Un bel exemple de notre capacité d'accueil"

C'est le préfet du Calvados qui a donné le coup d'envoi. "Au premier jour de leur arrivée, je leur ai parlé des valeurs des sports collectifs pour leur dire qu'on allait apprendre à se connaître, à jouer ensemble sur le terrain. ça avait tout de suite éveillé quelque chose. Maintenant, ça c'est la suite. C'est un bel exemple de la capacité d'accueil de Bretteville et de notre pays. Je crois qu'il faut avoir confiance en nous et en l'autre", a expliqué Laurent Fiscus. Une initiative également saluée par la secrétaire d'Etat à la formation professionnelle, la Lexovienne Clotilde Valter, présente au match.

Pour la petite histoire, l'équipe des réfugiés l'a emporté 3 buts à 2 face aux journalistes sportifs. Le district a fourni des coupe-vents aux jeunes migrants.