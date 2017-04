VIDÉOS | Près de 400 coureurs colorés pour la Nefiach Color

Près de 400 personnes ont répondu présentes ce dimanche pour la Nefiach Color, une course colorée au profit de l'assciation "la sourire de Téo". Un véritable succès.

Du rouge, du vert, du bleu, du jaune. Un arc-en-ciel de bonheur et de solidarité ce dimanche à Nefiach. Près de 400 personnes ont répondu à l'appel de l’association Nefiach Sport.

La Nefiach Color a attiré près de 400 personnes, petits et grands. © Radio France - Charlotte Coutard

Une course au profit de l'association "le sourire de Téo"

Elle avait organisé une "Color run", une course à pied de 5,6 kilomètres, avec différents "points de couleur", des endroits où les coureurs étaient aspergés de poudre colorée, inoffensive pour la santé. L'argent collecté avec les inscriptions et la restauration va être reversé à l'association "Le sourire de Téo" dans le cadre de l'action "un vélo pour Téo". Téo, c'est un petit garçon handicapé de 10 ans, habitant à Nefiach, né prématuré, infirme moteur cérébral et cloué dans son fauteuil roulant. Le rêve de toute la famille, c'est d'acheter un vélo spécial pour porter le fauteuil de Téo. Une fois retirés les coûts d'achat de la poudre et des t-shirts, environ 2000 euros devraient être reversés à l'association "Le sourire de Téo".

A la fin de la course, des dizaines de sachets de poudre ont été lancés en l'air, pour un final haut en couleur.

La Nefiach Color © Radio France - Charlotte Coutard

► Pour faire un don pour l'association "le sourire de Téo".