VIDÉOS - Quand Bernard Laporte entraîne les jeunes du club de rugby de Château-Gontier

Bernard Laporte était en Mayenne ce mercredi. Il est venu inaugurer le nouveau stade du club de rugby de Château-Gontier, situé à Saint-Fort. Il a aussi donné quelques conseils aux jeunes du club lors d'une séance d'entraînement personnalisée.

Plus d'un million d'euros de travaux

Le stade est fini et utilisé depuis un an déjà, mais il a été inauguré ce mercredi en présence des élus de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier et du conseil départemental de la Mayenne, les deux collectivités qui ont financé les terrains et les vestiaires, pour un coût total de 1 million 160 000 euros (96% financés par la communauté de communes, le reste par le département de la Mayenne).

Bernard Laporte a inauguré le stade de l'Ovalie à Saint-Fort. © Radio France - Charlotte Coutard

Le nouveau terrain du club de rugby de Château-Gontier à Saint-Fort. © Radio France - Charlotte Coutard

Bernard Laporte en a profité pour entraîner quelques minutes les jeunes du club, de 8 à 16 ans.

"Le rugby est un sport extraordinaire" - Bernard Laporte.

"On a tellement à transmettre à ces jeunes, leur faire comprendre que le rugby est un sport extraordinaire et la passion de ce jeu, que je le fais avec énormément de plaisir. Je suis convaincu que ce sont des moments qui vont les marquer, et qui j'espère vont leur donner cette envie de continuer dans notre sport".

.@BernardLaporte_ président de la @FFRugby entraîne les jeunes du club de #rugby de Château-Gontier lors de l'inauguration du nouveau stade. pic.twitter.com/viIbvW4Wmy — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 20, 2017

.@BernardLaporte_ président de la @FFRugby donne de la voix pour entraîner les jeunes du club de #rugby de Château-Gontier. #Mayennepic.twitter.com/o4eUuVsi4a — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 20, 2017

Les joueurs ont fait des exercices de passes et de déplacements rapides sous l’œil du coach Laporte. © Radio France - Charlotte Coutard