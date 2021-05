VIDÉOS - Retour sur la journée "Tous en terrasse" sur France Bleu Armorique

Nous avons vécu avec vous en direct le déconfinement du 19 mai en terrasse, au cinéma ou encore sur le marché en Bretagne. Voici un retour en images et en vidéos sur des temps forts de cette journée spéciale.

Sébastien Blot, le gérant du Café des Jacobins et Véronique Brettes lors de "La vie en Bleu".

Comme un air de liberté, sous le soleil breton. Certains sont allés prendre le petit café du matin en terrasse, d'autres se sont évadés au cinéma ou ont préparé leur garde-robe d'été en magasin. France Bleu Armorique vous a accompagné tout au long du déconfinement du mercredi 19 mai lors d'une journée spéciale en Bretagne.

La foule des grands jours, rue de la soif, à Rennes

Il y avait une odeur de bois frais dans les rues de Rennes où l'on a vu fleurir de nombreuses terrasses. La mairie a enregistré 120 demandes d'extension ou de création de terrasses. La place Sainte-Anne était encore calme lorsque Mélanie Durot y était, en direct, dans la matinée. Puis la place s'est remplie progressivement jusqu'à ce que les terrasses soient complètes en milieu d'après-midi. On ne pouvait même plus circuler rue Saint-Michel, "la rue de la soif", noire de monde, comme l'a constaté Timour Ozturk.

Le petit café du matin à Fougères et à Saint-Brieuc

Les premiers en terrasse sont arrivés tôt, très tôt, pour l'expresso en terrasse, sous un grand ciel bleu à Fougères (Ille-et-Vilaine). Léo Paillard était en direct du Café de Paris dans la matinale de France Bleu Armorique.

Le téléphone a sonné toute la matinée au Bistrot de la Poste à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Les clients étaient nombreux à vouloir réserver pour l'apéro du soir. Le patron était en direct dans la matinale au micro de Johan Moison . De son côté, François Rivaud était en direct du marché de Vannes (Morbihan) et Eric Maniscalco depuis le centre-ville de Dinan (Côtes-d'Armor).

Croissants et bonne humeur au Café des Jacobins à Rennes

La journée a commencé au Café des Jacobins, où Véronique Brettes s'est installée pour "La vie en Bleu" de 9h30 à 11 heures, avec des clients. Croissants et bonne humeur étaient au rendez-vous. Francis Létocart a ensuite pris le relais, toujours en direct entre midi et 13 heures avec "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission".

Lever de rideau pour la culture à Rennes

C'était le grand jour pour le cinéma l'Arvor, qui a inauguré son nouveau bâtiment près de la gare à Rennes, où s'est rendu Loïck Guellec. L'ouverture a été retardée de plusieurs mois à cause de la crise sanitaire, alors les clients étaient nombreux dès 13 heures.

Lever de rideau pour le café-théâtre le Bacchus à Rennes, où nous étions en direct entre 16 heures et 19 heures dans "L'Happy Hour". Amaury Ollivier vous a fait vivre les dernières répétitions avant la première représentation sur place. Maël Montaland est intervenu depuis Saint-Malo durant l'émission, où le CinéVauban et le Grand Aquarium se sont eux-aussi déconfinés.