VIDEOS - Revivez l'élection de Miss Pays de la Loire 2019 et le sacre d'une jeune Vendéenne

L'élection de Miss Pays de la Loire sacre ce samedi 28 septembre à Château-Gontier, Yvana Cartaud, une Vendéenne de 18 ans. Elle remporte le titre face à ses 15 concurrentes venues de toute la région : Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.

Département Mayenne, France

La Miss Pays de la Loire 2019 vient d'être élue ce samedi 28 septembre, dans le tout nouvel Espace Saint-Fiacre de Château-Gontier. C'est une Vendéenne de 18 ans qui est sacrée, Yvana Cartaud. Elle représentera donc notre région à l'élection Miss France le 14 décembre prochain, à Marseille.

Ce samedi soir, elle remporte déjà l'écharpe régionale devant 15 autres jeunes femmes dont trois Mayennaises. Une soirée pleine de spectacle, forte en émotions et en suspense.

Près de 900 spectateurs dans l'Espace Saint-Fiacre

Les 16 candidates venues de la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Vendée et du Maine-et-Loire se sont d'abord présentées devant le jury et près de 900 spectateurs.

Chacune a ensuite pu prendre la parole pour dévoiler un peu plus de sa personnalité.

Les jeunes femmes exécutent aussi deux chorégraphies en maillot de bain.

Elles enchaînent sur un dernier tableau, sur le thème de la fête foraine, très coloré, très punchy.

C'est ensuite l'heure du vote, et de l'entracte qui permet de comptabiliser les votes mais aussi de prendre quelques photos avec les Miss, et notamment Miss France 2019, Vaimalama Chaves et Miss Pays de la Loire 2018, Diane Le Roux.

Après le show "Miss France", les résultats sont enfin dévoilés...

La jeune Yvana Cartaud, 18 ans, a été la plus plébiscitée par le public et le jury. Elle vient de Beaufou, près de La Roche-sur-Yon en Vendée. Elle suit actuellement un cursus littéraire pour devenir avocate en droit international.