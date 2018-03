C'est l'apogée d'une aventure née il y a deux ans : la chorale du troisième âge Huguette The Power était en concert ce jeudi au Grand Rex à Paris. Retour en chansons et en vidéos sur cette très belle journée.

Les Huguette The Power ont enflammé le Grand Rex à Paris ce jeudi après-midi ! Entre 300 et 400 personnes sont venues applaudir cette chorale mayennaise du 3ème âge composée d'une soixantaine de pensionnaires et d'animateurs de quatre Ehpad du Nord Mayenne, Ernée, Juvigné, La Baconnière et Saint-Denis-de-Gastines. C'était leur troisième concert après Saint-Denis-de-Gastines et Ernée.

Madeleine et Pierre Bouguier ont chanté "le petit bal perdu" sur la scène du Grand Rex à Paris. © Radio France - Charlotte Coutard

Une centaine de Mayennais avait aussi fait le déplacement, deux cars de supporters avaient été affrétés spécialement pour l'occasion. Les personnes âgées, de 72 à 96 ans, ont également fait le trajet dans un car spécial, tout équipé. Près de 5h de car tout de même, puis finalement un show de 30 minutes au Grand Rex. Et à la fin beaucoup de sourires.

Le grand concert des Huguette The Power au Grand Rex de Paris. © Radio France - Charlotte Coutard

Reportage : sur la route du Grand Rex avec les Huguette !

EN VIDÉO : Les étoiles filantes des Huguette The Power ont ému le public du Grand Rex

EN VIDÉO : Les Huguette ont voyagé dans un car spécial

"C'était bien ! J'avais le cœur qui battait à 90. Je suis contente !" - Marie-Joseph.

La joie de Marie-Joseph, 96 ans, la doyenne des Huguette, à la fin du concert. Copier

"Je les ai senties à fond dans la place !" - Anita, animatrice à l'Ehpad de saint-Denis-de-Gastines.

Anita, animatrice à l'Ehpad de Saint-Denis-de-Gastines. Copier

"C'est devenu la famille Huguette. Les moments sont gravés dans notre corps, dans notre chair" - Pierre Bouguier.

Pierre Bouguier porte le projet depuis deux ans. Copier

Les Huguette ont mis le feu au Grand Rex. Copier

"On aime donner un peu de joie, quand on peut" - Gilbert.

"On les sent heureux, comme des enfants" - Michelle, une spectatrice Lavalloise.

Si vous avez manqué les Huguette The Power, il reste un dernier concert, vendredi prochain, le 6 avril au Cinéville de Laval suivi d'une projection du documentaire réalisé sur cette "chorale du troisième âge qui vous donne une seconde jeunesse".

EN VIDÉO : Le final des Huguette au Grand Rex