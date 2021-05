VIDEOS : scènes de joie et terrasses bondées à Toulouse

Le retour en terrasse à Toulouse s'est prolongé jusqu'à plus de 21 heures ce soir Place Saint-Pierre où il était difficile de quitter les amis et les bars. Place Saint-Pierre, c'était le retour des scènes de joies et de partage.

Ce sont des images que l'on n'avait pas vues depuis plus de sept mois. Des terrasses pleines, des retrouvailles et un semblant de vie au cœur de Toulouse et dans toute la France. Les plus matinales ont profité des terrasses dès 6 h du matin, mais c'est vers 18 h que la plupart des Toulousains ont pris d'assaut les terrasses, juste après le travail et jusqu'au couvre-feu de 21 h. Mais ça n'a pas empêché la prolongation de la fête pour certains Toulousains.

La Place du Capitole a fait le plein toute la journée

Place Saint-Pierre, c'est difficile de quitter les lieux

Les fêtards ont poussé la soirée après le couvre-feu, parfois sans distanciation