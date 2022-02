VIDEOS - Super Mamie 2022 en Seine-Maritime : le concours a rendu son verdict

L'élection de Super Mamie 2022 de la Seine-Maritime avait lieu ce dimanche à Cany-Barville. Six candidates aux parcours, personnalités et profils singuliers et exceptionnels. Et la grande gagnante est ...

Super Mamie 2022 de la Seine-Maritime a désormais un nom et un visage. Le concours avait lieu ce dimanche à Cany-Barville près de Saint-Valéry-en-Caux. Six candidates pour repartir avec l'écharpe de la super mamie du département. Qui a gagné entre Janine, Marie-Agnès, Yvonne, Karine, Nicole et Isabelle ?

Une Cauchoise, grande gagnante du concours

Des rires aux larmes, des séquences émotions, présentations, les candidates étaient jugées par un jury et le public ce dimanche à Cany-Barville. Elles ont toutes joué le jeu. "Avec ce concours, on veut sortir les mamans et mamies de l'ombre. C'est l'occasion de découvrir des femmes qui ont des parcours de vie méritoires", explique Fabienne Ollier, la présidente du concours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour ce concours, pas de critère d'âge ni de critère de beauté. Seul le parcours, la personnalité et les qualités comptent. "Pour y participer, il faut être actif, être impliqué dans sa vie sociétal, familial et associative", ajoute Fabienne Ollier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et pour cette édition 2022, Marie-Agnès Justin, 55 ans a remporté le titre de super mamie du département !