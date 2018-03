Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes entendent dénoncer les actes de violences et d'incivilités auxquels ils sont victimes en intervention dans le département. Chaque jour, en France, plus de 6 agressions physiques contre les pompiers sont provoquées. Soit une agression de sapeur-pompier toutes les 4 heures selon l'observatoire de la délinquance.

Dans les Alpes-Maritimes, en 2017, 28 interventions de sapeurs-pompiers ont été accompagnées de violences, de jets de projectiles, de menaces ou d'insultes. Des situations ayant donné lieu à 64 dépôts de plainte. Des agressions dont les soldats du feu sont de plus en plus victimes, année après année.

#TouchePasAMonPompier

C'est pour lutter contre ces exactions et provoquer une prise de conscience au sein de la société que l'union départementale des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes (UDSP 06) a décidé de lancer une campagne de sensibilisation baptisée "Touche pas à mon pompier". Elle est relayée, sur les réseaux sociaux, par trois ambassadeurs. La chanteuse et comédienne niçoise Priscilla Betti, l'ancien nageur d'Antibes Alain Bernard et le plongeur monégasque Pierre Frola.

3 clips vidéos choc

Tous les trois ont participé à la réalisation de spots qui relatent le vécu de sapeurs-pompiers en mission. Des séquences vidéos "choc" qui se terminent toutes par le même message : touche pas à mon pompier.