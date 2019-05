VIDÉOS - Un millier de motards sillonne les routes de la Mayenne pour sensibiliser au don de sang et d'organes

Département Mayenne, France

Plus de 1400 pilotes et passagers ont participé à la 19ème édition des _"Motards ont du coeur 53"_et ilsont réussi leur coup. Avec l'aide de plusieurs associations, ils ont récolté 189 promesses de don de sang, de moelle osseuse et d'organes. Des chiffres en hausse par rapport à l'an dernier.

#19emeEdition "Les Motards ont du Coeur53" Une augmentation de 20% de promesses de don par rapport à 2018.

-Don de Sang: 119

- Don de Moelle Osseuse: 11

- Cartes d'Ambassadeur du Don d'Organes :59

Un signe fort pour les bénévoles engagés pour cette cause! @LMODC53@FranceAdotpic.twitter.com/C3Gp0GMmG3 — France ADOT 53 (@53Adot) May 13, 2019