VIDEOS - Une centaine de cœurs à prendre au refuge de Vallérargues dans le Gard

Vallérargues, France

La SPA organise la "Saint-Valentin des animaux" le week-end des samedi 9 et dimanche 10 février dans une soixantaine de refuges en France. Parmi eux, celui de Vallérargues, entre Alès et Bagnols-sur-Cèze. Une cinquantaine de chiens, autant de chats, et même une vingtaine de chèvres n'attendent que vous.

Le refuge de la SPA de Vallérargues vous ouvre ses portes de 10h à 17h ce dimanche, avec des animations toute la journée. Attention, si vous avez un coup de cœur, il faudra revenir pour que les bénévoles s'assurent que vous soyez bien le compagnon idéal ! La journée portes ouvertes de Noël avait ainsi permis 15 adoptions, 18 pour celle d'Halloween.

Histoire d'un coup de foudre entre Leïla Méchaouri et Jappy. Copier

Saint-Valentin des animaux à la @SPA_Officiel de Vallérargues : le beau et doux Jappy attend l'âme soeur. ❤ #Gardpic.twitter.com/twOlHJ7MNG — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) February 9, 2019

Jappy déborde d'amour pour Chantal ! © Radio France - Leïla Méchaouri

Apollon cherche l'âme sœur depuis plus d'un an. Copier

Saint-Valentin des animaux à la @SPA_Officiel de Vallérargues : Apollon est un coeur à prendre. ❤ 🐶 #Gardpic.twitter.com/nHDyaTSfFk — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) February 9, 2019

Le bel Apollon a 5 ans. © Radio France - Leïla Méchaouri

Chantal, bénévole depuis 12 ans : "C'est ma plus grande histoire d'amour". Copier

Ce charmant rouquin n'attend que vous ! © Radio France - Leïla Méchaouri