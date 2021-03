VIDÉO - Une foule de près de 400 personnes fête le carnaval en plein centre-ville de Rezé

Début de polémique à Rezé, où le collectif La Commune a organisé un carnaval en plein centre-ville, samedi 20 mars. Bar, concerts, barbecue : entre 200 et 400 personnes se sont réunies pour faire la fête, au détriment des règles sanitaires. L'opposition municipale a alerté la préfecture.

Open-bar, scène de concert en plein air et barbecue : la vidéo prise lors du carnaval de Rezé, en Loire-Atlantique, a bien été tournée ce samedi 20 mars 2021, en pleine épidémie de coronavirus. Sur ces images, le respect des gestes barrières et le port du masque sont limités... voire inexistants. Les organisateurs, membres du collectif La Commune, confirment la présence d'environ 400 personnes sur l'espace public : une partie de la fête s'est déroulée place Pierre-Semard, l'autre rue Henri-Lamour, sur un terrain prêté par la mairie.

Silence radio à la mairie de Rezé

"C'était vraiment un brassage de population. Tout le quartier et les alentours étaient de passage", raconte Yohan. Lui-même s'est rendu sur place en tant qu"observateur". "Il y avait une ambiance de fête, tout le monde pouvait s'amuser. Ce qui est dommage c'est qu'il n'y avait pas de distanciation sociale, il y avait de la bouffe, il y avait le bar, dans l'ambiance personne n'avait le masque." Du côté du collectif, les membres expliquent que ce respect des gestes barrières ressort de la responsabilité individuelle, et non collective. "Vous nous faites passer pour des criminels, alors qu'on a juste fait la fête", rétorque l'un d'entre eux.

Une partie du carnaval se tenait au jardin de la butte aux orties, rue Henri Lamour à Rezé. © Radio France - Marie Roussel

Dimanche, les pancartes annonçant le carnaval étaient toujours affichées dans les rues de Rezé. © Radio France - Marie Roussel

Comment cet événement a-t-il pu se produire aujourd'hui ? Le carnaval, qui se tient chaque année, était annoncé depuis plusieurs jours : des pancartes sont d'ailleurs encore affichées dans les rues de Rezé ce dimanche. Les organisateurs n'ont pas demandé l'autorisation, mais personne n'est venu les arrêter, ajoutent-ils. "Est-ce que la majorité était au courant ? interroge Yannick Louarn, conseiller municipal d'opposition. Je ne sais pas. En tout cas c'est un déni des règles sanitaires. Et à minima il faudrait mettre en isolement ces personnes." Il a contacté la préfecture de Loire-Atlantique.

Le maire de Rezé, Hervé Neau, n'a pas répondu à nos sollicitations répétées.