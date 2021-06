VIDÉOS - Une sauterelle et un papillon géants font chanter les résidents de l'Ehpad de Cimiez

Une compagnie propose des "spectacles de balcon" dans les Ehpad, afin de réenchanter le quotidien des résidents, en toute sécurité

Un jardinier trompettiste, une femme papillon de cinq mètres de haut et une sauterelle géante ont fait chanter les résidents de l'Ehpad de Cimiez. La compagnie Jimy Prod propose "des spectacles de balcon" pour remettre de la vie dans les Ehpad. Au menu : de la bonne humeur, de la musique des temps anciens le tout servi avec les facéties d'acrobates échassiers qui culminent à quelques mètres de hauteur.

Une partie des résidents est collée à sa fenêtre ou à son balcon quand d'autres descendent dans les parties communes grâce au personnel. Madeleine, 97 ans. adore les quiz et les animations. Elle pense regarder le spectacle dans sa chambre avant de changer d'avis et de venir admirer les insectes géants qui dansent avec Jimy, un jardinier trompettiste. Elle est soulagée de pouvoir tromper le fil parfois monotone de ses journées grâce à ce type d'événements. "Depuis un an, les minutes sont longues, alors cette heure d'animation, elle est bien !"

"Je suis un papillon de cinq mètres de haut !"

Sous le costume violet de Jaja, la femme papillon géante, il y a Loli. Cette comédienne est ravie de retrouver les résidents des Ehpad, privés d'animation depuis près d'un an.

" On donne des fleurs aux gens et on distribue des sourires"

Ces costumes aussi extravagants, avec des proportions démesurées lui permettent de donner de la visibilité, essentielle pour les séniors qui assistent au spectacle de loin. "Ça aide à amener de la magie au spectacle" "ça amène au merveilleux avec la musique". Quand Jaja le papillon géant se déplace, les personnes en fauteuil lèvent la tête avec amusement et surprise parfois. Yvette, octogénaire confirme à l'oreille de sa copine Colombe "oui ce sont bien des insectes de cinq mètres de haut !"

La musique est une baguette magique

Pour Karine Le Quiniou, animatrice au CHU de Nice, "c'est vraiment une activité qui plaît beaucoup aux résidents. Ils apprécient beaucoup les jeux de mémoire et donc un quizz autour de la musique c'est le Graal parce que ça ramène à des choses qui sont en dehors de la mémoire instantanée".

Les musiciens interprètent de vieux morceaux et "les résidents qui seraient apathiques ou qui auraient des problèmes au niveau cognitif" se rappellent des paroles. "Grâce à ces moments, on n'est pas seul dans la chambre à ruminer et à penser à des choses de la vieillesse et des manquements. Pour les personnes âgées, c'est vraiment très important, les animations et justement, le lien social".

On voit en effet des résidents en difficulté pour se faire comprendre retrouver l'espace d'une chanson une diction parfaite et le plein souvenir des paroles de chansons.

Le spectacle va à la rencontre de nos séniors, jusque sous leurs fenêtres ou leurs balcons

Le projet est celui de Jean Michel Raynal. Il a décidé de remettre de la joie sur le visage des séniors, au moment du confinement et quand les résidents sont privés de visite et d'animation, alors que les intermittent sont eux privés d'activité.

Depuis la compagnie Jimy Prod a enchaîné une trentaine de représentations principalement dans les Ephad de la région. "J'ai eu l'idée de créer un concept afin de pouvoir leur faire profiter d'un spectacle en toute sécurité sanitaire se passe à l'extérieur. C'est l'originalité de spectacles de balcon. C'est un quizz musical"

ils repartent des étoiles plein les yeux.

"Il y a en un retour super positif. _C'est un public remarquable_. Les aînés ont fait également travailler la mémoire. Il y a aussi une stimulation visuelle, des costumes très, très colorés. Ça fonctionne plutôt bien".

A voir nos ainés enchaîner les reprise de d''Ah, le petit vin blanc" ou "Y'a de la joie" avec ferveur, tout en veillant à ce que les paroles soient les bonnes, on mesure la joie et l'utilité de cette parenthèse enchantée".

Reportage radio réalisé dans l'Ephad de Cimiez

Karine Le Quiniou animatrice au CHU de Nice explique les bienfaits de ce type d'activité Copier

Jean Michel Raynal nous explique l'idée de son "spectale au balcon" Copier

Reportage radio à l'Ehpad de Cimiez avec Jaja et Jojo Copier

Site de la compagnie Jimyprod