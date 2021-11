Vidéosurveillance : Bergerac ne veut pas de caméras, "on a très peu de déliquance" se défend le maire

Jonathan Prioleaud, le maire Les Républicains de Bergerac était l'invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce lundi matin. Il redit son opposition à installer des caméras de surveillance dans la deuxième ville de Dordogne, et insiste sur les patrouilles et l'éclairage public.

Faut-il installer des caméras de vidéosurveillance dans les rues de Bergerac ? La question enflamme le débat public depuis des années. En Dordogne, 54 communes ont installé des caméras, il y en a même quarante rien que pour Périgueux. mais Boulazac et Bergerac résistent toujours. "Ce qu'il faut se demander, c'est à quoi vont servir des caméras. Elles ne vont rien filmer !", se défend Jonathan Prioleaud, le maire de Bergerac, invité du 6-9 de France Bleu Périgord ce lundi matin : "On a très peu de faits de délinquance à Bergerac, et surtout, et tant mieux, on n'a pas de délinquance organisée. Notre ville est apaisée, ce qui existe c'est un sentiment d'insécurité de la part de certains".

"On a très peu de faits de délinquance à Bergerac"

Le maire a préféré d'autres mesures pour la sécurité des habitants : améliorer l'éclairage public, avec la rénovation de tous les points lumineux de la ville sur "le premier semestre 2022". Il insiste aussi sur les patrouilles à pied de la police municipale avec une "réorganisation pour avoir plus de patrouilles pédestres en fin d'après-midi au moment de la fermeture des commerces".

on a un commissariat de police à Bergerac, à peu près 90 agents, et compte tenu des faits [de délinquance, NDLR] on devrait avoir moins d'agents

Pourtant, Bergerac n'a "que" 18 policiers municipaux, contre plus de 20 à Périgueux, une ville de taille équivalente. Le maire de Bergerac se défend en disant : "On doit rappeler quand même qu'on a un commissariat de police à Bergerac, qui a à peu près 90 agents, et compte tenu des faits [de délinquance, NDLR] on devrait avoir moins d'agents".