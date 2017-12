Le concept est simple, mais très ambitieux : des vidéos d'une dizaine de minutes, diffusées sur la plateforme Youtube, racontant semaine par semaine le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Comme un grand documentaire, mais sur Internet, avec des épisodes hebdomadaires racontant le conflit en "temps réel". Une campagne de crowdfunding vient d'être lancée sur le site Kickstarter pour financer ce projet d'une ampleur inédite.

A l'origine de ce projet, il y a le succès d'une autre série documentaire, celle-ci sur la Première Guerre mondiale, diffusée sur la chaîne américaine Youtube The Great War, dont la plupart des vidéos sont sous-titrées en Français.

Avec cette nouvelle série documentaire, l'objectif est de faire collaborer une douzaine de chaînes Youtube, chacune s'occupant d'un aspect particulier (les différents théâtres d'opérations, les armes, etc.). Pour ce projet, les Youtubeurs disent avoir besoin de 500.000 dollars. Avec cette campagne et d'autres sources de financement, ils espèrent réunir la somme et mettre en ligne la première vidéo en septembre 2018.

