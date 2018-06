Le site POSITIV R a exhumé un reportage de 1973 sur le plastique et les ses inconvénients. On ne parle évidemment pas encore de continent de plastique par exemple, cette décharge flottante, grande comme trois fois la France, qui grandit dans l'océan Pacifique. Mais déjà, on se pose des questions. Le véritable problème des plastiques se posera de manière catégorique d'ici 10 ou 15 ans affirme l'auteur du reportage. On n'en plus là.