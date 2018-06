France

Qui n’a pas encore réalisé son « What the fluff challenge » ? Ce « défi canin » est le dernier phénomène en date sur la toile. Il s’agit de se dissimuler derrière un drap ou une serviette que l’on tend devant son animal de compagnie. A un moment, on lâche le tissu, tout en se cachant rapidement sur le côté. La pauvre bête est alors certaine que son maître s'est tout bonnement évaporé. Ou comment transformer un chien en bourrique.. Un mot sur l’origine de l’expression « What the fluff challenge » : disons que c’est un mélange du toujours élégant « what the fuck », que nous traduirons par « c’est quoi ce bordel », mais avec le mot « fluff », qui désigne l’aspect doux et pelucheux d’un animal.