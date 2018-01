Crier, frapper, faire du chantage, pincer, gifler, tirer les cheveux ou les oreilles, humilier, donner une fessée, punir, priver, minimiser ses émotions, insulter... voilà les violences éducatives ordinaires que la Fondation pour l'enfance veut dénoncer dans sa nouvelle campagne en nous rappelant que faire ces gestes , c'est marquer son enfant pour longtemps. Après deux campagnes en 2011 et 2013 qui rappelaient qu'il n'y a pas de petits coups, de petite claque et que nous sommes parents avec l'enfant que nous avons été, l'association veut orienter sur l'éducation bienveillante. Car les données scientifiques sont formelles, explique le Docteur Gilles Lazimi, coordinateur de la campagne.

Toute violences envers nos enfants peut avoir des conséquences sur sa santé et le marquer pour longtemps. Il n’y a pas de petite claque, ni de petit coup, ni de paroles anodines envers nos enfants, toutes ces pratiques que nous reproduisons parce que nous les avons subies sont des violences et peuvent en effet les marquer pour longtemps et retentir sur leurs acquisitions et leur devenir.