"Est-ce que tu sais qui est derrière l'écran quand tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux ?" C'est la question que l'Unicef aimerait que chaque enfant se pose au moment de se rendre sur Facebook, Instagram ou Snapchat. Dans une vidéo diffusée sur Internet, l'agence de l'ONU dédiée aux droits et à la condition des enfants alerte une nouvelle fois sur les dangers des réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, on voit une jeune fille passer sa vie devant un écran. De l'autre côté, une foule d'anonymes, qui peuvent voir tout ce qu'elle fait. Le message : "Réfléchis avant de partager". "Le tout c'est d'être informé et d'être prudent à propos de ce que l'on partage et avec qui on rentre en contact", écrit encore l'Unicef dans un message situé sous la vidéo. En effet, des clichés ou des vidéos partagés sur les réseaux sociaux peuvent être récupérés par n'importe qui et réutilisés.

Cette campagne intervient alors que le projet de loi sur la protection des données personnelles a été présenté, mercredi 13 décembre, en conseil des ministres. Un texte avec lequel le gouvernement entend notamment fixer une "majorité numérique" à 16 ans. En dessous de cet âge, il faudrait nécessairement l'accord des parents pour s'inscrire, par exemple, sur un réseau social.

Selon une étude réalisée par Ipsos-Médiamétrie et publiée en 2015, 57% des 11-12 ans seraient inscrits sur un réseau social en France, étant donné qu'aucune vérification n'est faite sur leur âge au moment de l'inscription. Selon la même étude, 77% des 13-19 ans sont inscrits sur Facebook.

