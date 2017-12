Un Youtubeur connu pour mettre en ligne des vidéos réalisées depuis sa moto a filmé, par hasard, un accident avec délit de fuite dans les rues de Paris. Il va poursuivre l'automobiliste et aider la police à l'arrêter.

Paris, France

La vidéo commence comme toutes celles qu'a l'habitude de poster "Chris-RS" sur sa chaîne Youtube. L'homme est au volant de sa moto, dans les rues de Paris, "une vidéo destinée à faire rire", comme le dit le message introductif. En effet, ce jour là, le Youtubeur est habillé en Père Noël et fait des signes aux automobilistes. Mais arrivé à un carrefour, près de la place Vendôme, le motard est témoin d'un accident.

Sur un passage piéton, rue de Rivoli, une voiture noire renverse un piéton. Immédiatement, "Chris-RS" se met en travers de son chemin et descend de sa moto. Mais l'automobiliste ne semble pas vouloir discuter avec ce motard habillé en Père Noël... et démarre ! Le Youtubeur jure et remonte sur sa moto. C'est là que démarre la course-poursuite.

Après avoir rattrapé la voiture, le motard tape sur le véhicule et lui demande de s'arrêter. En vain. Changement de stratégie : il essaye de calmer l'automobiliste qui s'arrête même un instant... avant de repartir !

Finalement, après deux minutes de course-poursuite dans les rues de Paris, le Youtubeur alerte deux policiers. Eux aussi vont prendre en chasse la voiture, avant d’appréhender sa conductrice.

Selon le Youtubeur, "l'accidenté (...) se remet sans trop de mal". "Chris RS", toujours habillé en Père Noël, a lui été escorté jusqu'à un commissariat pour y faire sa déposition.

