Nous sommes en 1973 à Villars, dans le canton de Vaud, lors d'un cours de "bébés nageurs", et l’on comprend vite que la méthode est certainement plus rude qu’aujourd’hui. A commencer par ce "lancer de bébé" qui impressionne les parents. « La première fois, on a un peu peur quand on le lance depuis le bord de la piscine. Il descend jusqu’au fond et on se demande toujours s’il va remonter », s'inquiète un père. La séquence suivante s'avère encore plus angoissante. Un maître nageur coule littéralement deux bébés et les laisse remonter tout seuls. Les enfants rejoignent rapidement la surface et vont manifestement bien, quoi qu'un peu angoissés. Mais il n'en fallait pas plus pour que les internautes se déchaînent : « Méthode violente et traumatisante », « barbare », « brutale »... A l’inverse, certains préfèrent en sourire : « J’ai appris comme ça et j’adore nager, faut pas s’étonner de faire une génération de fragiles et d’assistés s’il faut les tenir par la main pour tout et n’importe quoi ». La vidéo a été vue plus de 2 millions et demi de fois. Un message nous prévient d’emblée de son caractère potentiellement violent.

Voir la vidéo ici.