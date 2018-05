France

Prôner la tolérance, plutôt que la haine de la religion de l'autre. Au lendemain de l'attentat de la rue Monsigny, dans le 2ème arrondissement de Paris, un jeune musulman parisien s’est rendu sur place avec une pancarte où l’on peut lire : « L’islamisme radical n’est pas ma religion. Je suis musulman, chrétien et juif avec laïcité. » Samirreconnaît une démarche totalement spontanée. « Je ne peux pas rester derrière mon canapé à rien faire. Alors j’essaie de faire avec mes petits moyens, avec mon cœur, avec ma sincérité. »« C’est mon devoir de dire « ces gens-là ne représentent pas ma religion, ces gens-là sont contre ma religion et contre le vivre ensemble. Il faut qu’on reste soudés, épaule contre épaule, qu’on n’oublie pas qu’on est sur le même bateau et qu’on ne doit pas faire d’amalgame. »« S’ils réussissent à nous diviser… et c’est ce qu’ils cherchent à faire, on coulera tous. »