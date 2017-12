En installant le moteur de recherche Lilo, vous pouvez offrir un cadeau de noël à un SDF et lui envoyer vos vœux.

Et s'il suffisait d'un clic pour répandre la joie de noël dans les rues ? C'est ce que vous propose le moteur de recherche Lilo pour le 3e noël consécutif. En installant simplement cette application, votre moteur de recherche va être remplacé par celui de Lilo. L’argent pour les cadeaux est collecté par les revenus publicitaires créés par les recherches. Les SDF choisissent le cadeau qu'il veule recevoir donc on est sûr de leur faire vraiment plaisir. En plus, les bénévoles qui vont distribuer les cadeaux apportent aussi des petits mots laissés par les internautes. L'an dernier, 14 000 mots de solidarité ont été distribués.

