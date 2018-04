Starbucks, chaîne de cafés décide fermer ses 8000 restaurants américains quelques heures, le 29 mai prochain, le temps de donner à ses 175 000 employés quelques leçon de "vivre ensemble". C'est aussi une réponse très com après ce qui s'est passé à Philadelphie il y a quelques jours. Deux hommes noirs ont été arrêtés par la police dans l'un des cafés. Un employé du café à téléphoné en indiquant qu'ils ne consommaient pas et ne voulaient pas partir. En fait ils attendaient un ami. La Police est arrivée, ils ont été arrêté devant les clients interloqués et la scène a été filmée Elle a fait le tour des réseaux sociaux et déclenché un scandale aux Etats-Unis avec manifestations à la clé puis excuses publique du PDG de Starbucks. L'effet de cette arrestation a été suffisamment désastreux pour que Starbucks annonce une formation pour ses salariés afin de lutter contre les préjugés racistes.