Le bouclier LGBT a été imaginé par la fondation Émergence à l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

France

Si son pouvoir n'est que symbolique, il n'est pas négligeable. Le bouclier LGBT créé par la fondation Émergence à l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie n’est pas constitué d’un métal imperforable mais de drapeaux, 193 drapeaux arcs-en-ciel représentant chaque pays des Nations Unies. Dans cette vidéo, une balle de revolver ne parviendra pas à tous les transpercer et finira au sol, la preuve qu’ensemble, on peut stopper cette violence. Le bouclier est exposé actuellement à Montréal au Canada mais la fondation réfléchit à le faire voyager dans d’autre pays. En France, SOS Homophobie a publié son rapport annuel pour l'année 2017. 1650 témoignages d'actes homophobes ont été recensés, soit une hausse de 5 %.