Vie privée : "Les parents ne sont pas propriétaires de l'image des enfants", rappelle leur Défenseur

Comment protéger la vie privée de nos enfants ? Pour apporter des éléments de réponse, une conférence est organisée, jeudi 23 mars, à l'hôtel de ville de Metz, en présence du Défenseur des enfants, adjoint de la Défenseure des droits. Éric Delemar, invité de France Bleu Lorraine ce jeudi, a co-rédigé un rapport sur la vie privée des enfants au mois de novembre, dans lequel plusieurs milliers de mineurs ont été interrogés.

"On sait que pour nous les adultes, sans espace personnel préservé du regard des autres, il n'y a pas de vie privée", explique Éric Delemar. "Mais on n'octroie pas toujours ce droit aux enfants. Lorsqu'on les interroge sur leur vie privée, on s'aperçoit de l'importance de leurs questionnements, de leur demande de protection de leur espace d'intimité, de leur volonté de préserver leur pudeur, leurs secrets, leur imaginaire."

Et la position des parents face à leurs enfants n'est pas forcément évidente. "Quand votre enfant grandit, qu'il peut éteindre la lumière et fermer la porte de sa chambre tout seul, il va falloir discuter avec lui pour savoir qui il peut recevoir dans sa chambre, à quelle heure et pour quoi faire", continue le Défenseur des enfants. "Il faut trouver la frontière entre leur demander au quotidien comment ils vont sur plein de sujets et puis leur préserver cette intimité. Ça dépend aussi de la manière dont la maison est organisée. Est-ce qu'on frappe à la porte avant d'entrer dans les chambres, les toilettes, la salle de bain ? Il faut poser ces questions."

Demander leur avis pour publier des photos

À l'ère du numérique, beaucoup de parents publient aussi des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, souvent sans leur demander leur avis. C'est ce que montrent les témoignages d'enfants compilés par Éric Delemar dans son rapport. "Je me souviens d'une petite fille de 8 ans qui m'a demandé si je pouvais dire à ses parents d'arrêter de publier leurs photos de vacances, où on la voit en maillot sur la plage, sur les réseaux sociaux. Elle était la cible de moqueries", raconte-t-il. "D'un côté, on dit aux enfants de se protéger, et de l'autre on se sent propriétaire de leur image. Sauf que ce n'est pas le cas ! Il faut leur demander leur avis, et sinon les albums photos familiaux sont suffisants."

Le Défenseur des enfants appelle à renforcer la sensibilisation des parents sur ces questions. "Ce sont les mêmes qui vont dire à leur enfant d'aller acheter le pain et de ne pas parler aux inconnus, mais en même temps ils les laissent sur leur tablette en toute liberté, sans s'intéresser à qui ils parlent. Il faut que les parents puissent échanger sur cette question, notamment à l'école."