Vie quotidienne : nos conseils pour réaliser un super compost

Ce samedi dans plusieurs déchetteries de la Métropole Dijonnaise des ambassadeurs du tri et des membres d'une association d'éducation à l'environnement vous ont offert des sacs de compost et quelques conseils pour en faire chez vous!

Dijon - France

Vous allez peut-être profiter de votre dimanche pour jardiner ou vous occuper de votre potager... Ce samedi dans les déchetteries de Chenôve, Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte et Quetigny des animations sur le jardinage au naturel et le compostage étaient organisées. Des ambassadeurs du tri de la Métropole et des membres d'Arborescence, association Dijonnaise d'éducation à l'environnement étaient là pour faire découvrir des trucs et astuces pour valoriser vos déchets verts et vos déchets de jardin. Et vous pouviez même repartir avec un sac de compost.

Quelques pistes

Mais au fait... Quelle est la recette pour fabriquer un bon compost? A Quetigny, Benjamin Dewit, animateur chez Arborescence a donné quelques pistes aux usagers. Son association tente de sensibiliser le maximum d'habitants, surtout en ville, à cette pratique écolo. Dans certains quartiers de Dijon des bacs de compostage partagé ont été installés en pied d’immeuble. C'est le cas notamment quartier Clémenceau.

Benjamin, animateur à Arborescence © Radio France - Thomas Nougaillon

"Des épluchures, des sachets de thé, des filtres à café"

"La recette que l'on propose c'est deux tiers de déchets de cuisine et un tiers de broyats, du bois sec en fait. Ce qui permet d'équilibrer le compost". Que peut-on mettre parmi ces déchets de cuisine? "On doit mettre dans les bacs le contenu des seaux que l'on rempli dans nos cuisine. Il ne faut pas mettre de choses trop grasses comme les restes de viandes, de poissons, de fromages ou de produits laitiers car ce sont des produits qui vont mettre trop de temps à se décomposer. Et qui risquent d'apporter des mauvaises odeurs en moisissant."

En cas de doute sur un déchet il faut le jeter dans la poubelle grise

En revanche tout ce qui est "épluchures, fanes de radis, fanes de carottes, les oignons, les citrons peuvent se composter sans soucis tout comme les coquilles d'oeufs qui est le seul produit d'origine animale à pouvoir intégré un bon compost". Par ailleurs on peut également y ajouter "les sachets de thé, les filtres à café si on est sûr qu'ils sont en matière végétale, en cas de doute il faut les jeter dans la poubelle grise" précise Benjamin Dewit.

Aurore, ambassadrice du tri © Radio France - Thomas Nougaillon

Ni trop humide, ni trop sec

Attention : votre compost ne doit être ni trop sec ni trop humide explique Aurore ambassadrice du tri à Dijon Métropole. "Il y a un test que vous pouvez faire chez vous. Vous allez prendre une poignée de votre compost et vous allez essayer de faire une boule avec. Si vous n'y arrivez pas, que cette boule ne se tient pas, ça veut dire que votre compost est trop sec. Cela peut arriver en plein été, s'il est trop exposé au soleil par exemple. Il faut savoir que vous pouvez arroser votre compost."

A la déchetterie de Quetigny les usagers pouvaient repartir avec un sac de compost © Radio France - Thomas Nougaillon

"Il faut que l'oxygène revienne"

Mais l'inverse peut aussi arriver : le compost peut être trop humide. "Si vous arrivez à faire la boule mais qu'il y a trop d'eau qui en sort c'est qu'il est trop humide. Mélanger votre compost. Si une mauvaise odeur s'en échappe c'est qu'il y a un problème. Un compost ne sent pas mauvais quand ça fonctionne bien. Donc dans ces cas là il faut le remuer pour que l'oxygène revienne".

Comment se faire aider pour bien composter ?

Ces animations sur le jardinage au naturel s’intègrent dans le cadre des actions menées par Dijon métropole pour réduire et valoriser les déchets. Dijon métropole s’est engagée à réduire de 10 % sa production de déchets entre 2010 et 2020. L'association Arborescence et les Ambassadeurs du tri de la Métropole peuvent vous donner des recettes pour équilibrer votre compost ou installer un composteur dans votre maison ou au pied de votre immeuble.