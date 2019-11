Vie quotidienne - VIDÉO : quelques trucs et astuces pour réparer seul vos petits soucis de chaudière

Dijon - France

Si vous avez une grosse panne de chaudière vous devrez bien entendu faire appel le plus vite possible à un plombier-chauffagiste. Pour réparer rapidement ou encore éviter les problèmes de sécurité. Mais s'il s'agit de radiateurs froids ou en partie froids, d'une légère fuite d'eau ou bien si votre chaudière s'éteint toute seule sans raisons... Vous pouvez procéder à quelques vérifications par vous mêmes avant d'avoir recours à un professionnel. Voici les conseils d'un pro des chaudières, Florent Jeannin, plombier-chauffagiste au sein de l'entreprise "Lion Service". Une entreprise fondée en 1960 à Dijon, dans le quartier Montchapet.

Florent en pleine intervention chez un client du quartier Victor-Hugo à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

France Bleu Bourgogne : Florent, quelles petites réparations peut-on faire soi-même sur une chaudière, sans avoir recours à un chauffagiste et surtout sans se mettre en danger ?

Florent Jeannin : Effectivement il y a quelques petites choses qui peuvent-être effectuées par le client avant de nous appeler. La première c'est de contrôler que le gaz est bien ouvert. La deuxième c'est de s'assurer que la chaudière et ses voyants sont bien allumés. Ce qui signifie qu'elle est correctement alimentée au niveau électrique. La troisième chose se situe au niveau de la pression du circuit de chauffage. C'est à dire qu'une chaudière lambda doit travailler autour des 1,5 bars de pression. Donc il s'agit de contrôler que la chaudière et son réseau soient bien en eau et bénéficie d'une pression convenable.

Il faut réparer cette vieille chaudière tombée en panne © Radio France - Thomas Nougaillon

FBB : C'est le genre de choses que l'on peut faire tout seul, pas besoin de vous appeler?

FJ : Oui, vous pouvez le faire tout seul avec un mécanisme de remplissage que votre chauffagiste vous aura montré au préalable. Sur ce type de chaudière là (une chaudière au gaz de 2003 ndlr.) vous passez derrière la machine, vous ouvrez deux vannes pour prendre de l'eau froide et l'envoyer dans le circuit de chauffage. C'est de l'eau de ville qui vous sert à remplir votre réseau d'eau. Pour ça il n'y aucun soucis et je conseille fortement à mes clients de contrôler ce paramètre lors de chaque remise en service.

FBB : Cela arrive aussi régulièrement que les radiateurs soient froids alors que le chauffage est allumé. Ou alors qu'une moitié du radiateur chauffe et l'autre pas... Que faire dans ces cas là?

FJ : Alors là, c'est simple, il vous faut purger vos radiateurs. Cela permet d'enlever l'air de l'installation et surtout d'avoir une circulation d'eau chaude dans la totalité de vos radiateurs. Mais il y a deux cas de figure. Quand le radiateur chauffe uniquement sur sa partie haute et pas en bas. Cela veut dire que vous pouvez avoir de la boue dans votre radiateur. Cela peut aussi provenir d'un problème d'irrigation ou d'un problème de circulateur. Mais si effectivement, il chauffe à gauche et pas à droite ou le contraire, cela signifie qu'il y a de l'air dans l'installation. Et il vous faut effectuer une purge. Lorsque vous avez purgé et que l'eau arrive en sortie de radiateur, cela veut dire que tout est de nouveau normal, le réseau est de nouveau plein d'eau. Donc mes conseils : vérifiez la pression d'eau, remettez-en si besoin et vous aurez au moins fait la première partie du dépannage!

"Une chaudière n'explose pas comme ça"

FBB : Et dans quelles conditions il ne faut surtout pas "s'amuser à bricoler" soi-même sa chaudière?

FJ : Quand la chaudière commence à faire des bruits spéciaux. Si vous devez la réarmer plusieurs fois et que le problème revient là je conseille fortement de faire appel à un professionnel, quelqu'un de métier, parce que ça reste du gaz, ça reste une chaudière, il faut faire attention. Il y a des petites choses qui sont faisables mais d'autres peut-être un petit peu moins. Même si une chaudière ne va pas exploser comme ça.

Florent explique à sa cliente les réparations qui l'attendent sur sa chaudière © Radio France - Thomas Nougaillon

Quid du monoxyde de carbone?

FBB : Il y a aussi les risques liés au monoxyde de carbone... Est-ce que toutes les chaudières sont concernées?

FJ : Alors non, maintenant avec les chaudières dites "à condensation" on n'a plus ce phénomène là parce que la plupart du temps on prend l'air à l'extérieur et on le rejette à l'extérieur. Du coup on n'a plus ce problème de CO dans la pièce. Toutes les chaudières dites "ventouses" n'ont pas non plus ce problème là. On le retrouve en revanche sur les chaudières atmosphériques qui sont vouées à être arrêtées. D'ailleurs plus ça va et moins il y en a de nos jours.

Ne négligez surtout pas l'entretien annuel

FBB : Une règle de base à respecter, parce que c'est imposé par la loi, c'est de faire l'entretien annuel de sa chaudière. Mais tout le monde ne le fait pas ou alors on s'y prend au dernier moment ce qui créé des "embouteillages" téléphonique quand on fait appel à des sociétés comme la votre...

FJ : Oui c'est vrai, beaucoup de gens attendent qu'il fasse froid pour nous appeler. En ce moment on a le standard qui sonne H24! Après, effectivement il faut absolument réaliser cet entretien annuel. C'est important pour la chaudière, pour les personnes qui l'utilisent mais aussi pour les assurances. On ne le sait pas toujours mais les assurances exigent que cet entretien soit réalisé chaque année. En cas de soucis sur votre installation elles vont vous demander de fournir la preuve que vous l'avez réalisé sur votre chaudière à gaz. Si vous ne pouvez pas le justifier vous pouvez être embêté.

