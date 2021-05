La maison idéale pour bien vieillir chez soi à Nantes

Mieux vieillir chez soi grâce à la maison idéale. Un logement témoin à Nantes propose des astuces pour éviter la maison de retraite. L'établissement permet de découvrir des équipements qui facilitent le quotidien des personnes âgées. La visite du Centre de Ressources et d’Expertises en Aides-Techniques (CreAT) est gratuite.

Des équipements pour toute la maison

Toutes les pièces d'une maison ont été reproduites : le salon, la cuisine ou encore la salle de bain. Il y a également un jardin extérieur, "on a mis _une barre d'appui à côté de la porte d'entrée_, ça permet de monter plus facilement une marche pour rentrer chez soi", explique Mélanie Larboulette, l’ergothérapeute du site qui conseille les visiteurs.

Une barre d'appui installée près de la porte d'entrée pour monter une marche plus facilement © Radio France - Justine Claux

Chaque espace présente du matériel à destination des plus de soixante ans. Dans la chambre, un lit est par exemple équipé d'une barre latérale de redressement, qui "s'installe sur n'importe quel lit entre le matelas et le sommier", précise la professionnelle de santé. "Ce matériel est vraiment un soutien supplémentaire pour s'installer dans son lit, se tourner et se relever", poursuit-elle.

La barre latérale de redressement se fixe entre le matelas et le sommier du lit © Radio France - Justine Claux

Un fauteuil électrique pour s'installer dans sa baignoire

Dans la salle de bain, il y également un élévateur de bain, une sorte de fauteuil électrique pour la baignoire. "C'est un dispositif qui se met au fond de la baignoire. Ça permet à quelqu'un qui souhaite continuer à _s'immerger dans sa baignoire_, alors qu'il est en difficulté pour s’asseoir et se relever, de le faire, détaille Mélanie Larboulette. Ce système installe la personne dans la baignoire à sa place".

L'élévateur de bain est une sorte de fauteuil électrique pour la baignoire © Radio France - Justine Claux

Certaines astuces rencontrent particulièrement le succès auprès du public, notamment _"_un rehausseur de prise qu'on installe sur une prise trop basse", raconte l'ergothérapeute. Il permet d'éviter aux personnes âgées de se baisser. "Il y aussi le système de détecteur de mouvements qui permet aux lumières de s'allumer automatiquement, poursuit-elle. Notamment la nuit, quand on se lève pour aller aux toilettes, ça sécurise le chemin pour s'y rendre, on n'a pas besoin de chercher l'interrupteur dans le noir".

Le rehausseur de prise évite aux personnes âgées de se baisser © Radio France - Justine Claux

Un détecteur de mouvements déclenche automatiquement les lumières dans la chambre © Radio France - Justine Claux

Prolonger l'autonomie des personnes âgées

La visite de cet établissement s'adresse aux particuliers comme aux professionnels de santé. "Ça leur donne des idées à reproduire chez eux ou chez leurs proches pour adapter leur logement", explique Sylvie Capel, la responsable du site.

Ces équipements permettent de prolonger l'autonomie des personnes âgées."L'idée, ce n'est pas de s'adapter à son environnement mais que l'environnement s'adapte à nos besoins, assure-t-elle. C'est transformer son environnement pour continuer à vivre en sécurité et en autonomie chez soi le plus longtemps possible".

Mais transformer son logement a un coût. Il faut compter minimum 500 euros pour un élévateur de bain. Les premiers prix d'une barre latérale de redressement commencent à 60 euros. Quant au rehausseur de prise, il y en a à partir de 30 euros sur internet. Tous les équipements peuvent toutefois se trouver d'occasion.

Le logement témoin se situe 10 rue de Bruxelles à Nantes. Pour connaître les horaires d'ouverture : lien ici.