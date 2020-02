Vieillissement de la population : la Manche va devoir relever le défi de la dépendance

Les chiffres sont parlants. Dans la Manche, on comptait en 2016, 152 000 seniors, autrement dit, des habitants de plus de 60 ans. Ils représentaient un peu plus de 30% de la population, soit déjà 5% de plus que la moyenne nationale. Et ce n'est qu'un début... D'après l'INSEE, ce taux devrait passer à plus de 38% de la population en 2030.

Le papy-boom de la dépendance

Assez logiquement, le nombre de personnes dépendantes va également augmenter dans les 10 ans à venir. Aujourd'hui, ils sont 24 300 dans la Manche a présenter une perte d'autonomie qui nécessite une prise en charge plus ou moins lourde. Les projections de l'INSEE tablent sur 3800 cas supplémentaires en 2030.

Ce vieillissement de la population s'explique notamment par l'arrivée dans la tranche des plus de 75 ans de la génération du baby-boom, et par l'attrait de la Manche, notamment de sa zone littoral, pour les nouveaux retraités qui viennent y élire domicile. Mais cette situation représente pour le département, un défi de taille : être en capacité d'accompagner ces nouveaux publics dépendants, que ce soit dans les maisons de retraite, ou à domicile.

Près de 1200 emplois à créer

Aujourd'hui dans la Manche, l'accompagnement des personnes âgées dépendantes mobilise quelque 8860 emplois à temps plein. Près de la moitié de ces emplois sont dans les EHPAD, mais il faudra penser à prévoir des places supplémentaires, en agrandissant l'existant, ou en construisant de nouveaux établissements. En recrutant également : on estime les besoins à plus de 500 postes dans les maisons de retraite. Il faut aussi prévoir le renforcement des services qui permettent le maintien à domicile. Près de 700 postes seraient nécessaires. Au total, il faudra donc créer environ 1200 postes en 10 ans dans ce secteur d'activité. L'INSEE prévient : dans un contexte où le nombre d'actif va baisser, cet objectif pourrait être compliqué à atteindre, s'il n'est pas anticipé.