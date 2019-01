Vienne : "57 places supplémentaires ont été ouvertes cet hiver pour les sans-abris", Cécile Nicol

Poitiers, France

Le nombre de places d'hébergement accessibles aux sans-abris dans la Vienne est en nette hausse par rapport à l'hiver 2018. "C'est 40% de places en plus" détaille Cécile Nicol, la directrice départementale de la cohésion sociale. "Quand le plan grand froid est déclenché on atteint 191 places, soit 57 de plus qu'il y a un an". Cela correspond a une "dynamique nationale car 5.000 places au total ont été ouvertes", souligne-t-elle.

La plupart des places d'hébergement sont ouvertes à Poitiers où vivent le plus grand nombre de sans-abris, mais pas uniquement. "Il faut être présent aussi dans le nord et dans le sud du département, et si on reçoit un appel au 115, il faut pouvoir être réactif".