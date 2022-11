Vienne : A Frozes, ça sent (bon) le sapin !

A Frozes, l'entreprise Noël Vert produit 10 000 sapins par an, spécialement pour Noël. Alors à l'approche des fêtes, on s'active dans les champs pour que chacun puisse avoir à temps son arbre dans le salon.

Pour l'entreprise Noël Vert de Frozes, le sapin c'est une histoire de famille ! Le père de Samuel Drault a commencé à en planter à la fin des années 1990. Et le fils, devenu gérant de l'entreprise, détient aujourd'hui une vingtaine d'hectares sur lesquels poussent entre 8000 et 9000 sapins chacun. La majorité sont des Nordmann, les plus vendus, ou des Epicéas.

Un Nordmann se vend en moyenne entre 1,50 et 2 mètres. Et il lui faut 10 ans pour atteindre cette taille ! L'entreprise les récupère à l'âge de 3 ans, avant de les replanter et de s'en occuper jusqu'à leur coupe : "Nous ce qu'on veut c'est un sapin de Noël, et pas de jardin", explique Samuel Drault. "Donc il faut qu'ils soient bien ronds, bien réguliers, on les prend tous un par un pour les réparer, les tailler". Et ce, plusieurs fois par an.

Les sapins Nordmann sont les plus vendus pour les fêtes. © Radio France - Salomé Martin

Une fois la taille souhaitée obtenue, il faut les couper, tailler le tronc pour pouvoir les poser sur un support, puis les emballer dans un filet. "Les sapins sont coupés trois, quatre, cinq jours avant [l'envoi] on coupe vraiment au fur et à mesure des expéditions."

Pour le prix, il faut en moyenne compter 40 euros pour un Nordmann de 2 mètres, et 20 euros pour un Epicéa de la même taille. Si la majorité des sapins sont vendus en grande surface, dans les jardineries et autres, Noël Vert propose aussi la vente sur place ou en livraison dans toute la France en 24 heures.