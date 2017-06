Vienne : Campage de dépistage anti-tuberculeux dans 7 écoles de la Vienne et nouveau dépistage à Smarves

Une campagne de dépistage de la tuberculose va être organisée cette semaine dans des écoles de 5 communes du chatelleuraudais. Cela fait suite à un cas détecté sur un enseignant ayant effectué des remplacements à Smarves et dans ces communes.

Dans un communiqué ce lundi soir, l'Agence Régionale de Santé Nouvelle -Aquitaine (ARS) indique qu'un cas de tuberculose a été détecté à Smarves chez une enseignante ayant effectué des remplacements dans cette école. Une campagne avait été lancée dans la commune suite au décès, fin avril, d'un enfant scolarisé en maternelle. L'ARS et le Centre de lutte anti-tuberculeux de la Vienne n''établit pas de lien entre les deux cas.

L'enseignante a effectué des remplacements dans d'autres écoles de la Vienne. Conséquence : des dépistages sont organisés dans 7 écoles des communes de Châtellerault, Targé, Antoigné, Naintré et Leigné-les-Bois

A Châtellerault : les enfants concernés sont ceux des écoles maternelles Léo Lagrange (moyenne et grande section) et Matisse (moyenne et grande section) ainsi que les CE1 de l'école Lakanal. A Targé : les enfants concernés sont ceux de classes de CE1 et CE2 . A Antoigné : les enfants concernés sont ceux de Petite section de maternelle. A Leigné-les-Bois : les enfants concernés sont ceux de CE2/CM1. Enfin à Naintré : les enfants concernés sont ceux de l’école Pablo Neruda (CP/CE1 ).

Une deuxiéme vague de dépistage est organisée à Smarves. Elle était prévue à l'origine.