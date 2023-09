Vienne : "des milliers de personnes recherchent encore un emploi" selon le Haut-commissaire Thibaut Guilluy

Le département de la Vienne affiche un taux de chômage à 5,8%. C'est bien plus bas que la moyenne nationale, 7%. "Cela veut dire qu'il y a encore des milliers de personnes qui recherchent un emploi", explique Thibaut Guilluy, Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises.

ⓘ Publicité

Le département de la Vienne, bon élève

"On accompagne les personnes qui cherchent un emploi. On investit dans l'accompagnement intensif. L'accompagnement ce n'est pas juste un contact une fois tous les six mois, c'est un coach, des ateliers personnels, c'est de la formation", explique le Haut-commissaire.

Au Pôle Emploi Poitiers Grand Large, 4.175 retours à l'emploi ont été enregistrés sur les sept premiers mois de l'année 2023. "France Travail, pour tout vous dire, nous le faisons au quotidien. L'idée c'est de décloisonner, de réunir les acteurs de l'insertion professionnelle. Pour nous, cela va être plus fluide", ajoute Frédéric Tourneur, directeur de l'agence Pôle Emploi.

France Travail devrait être le nouveau nom de Pôle Emploi dès le 1er janvier 2024. "Accompagner les bénéficiaires du RSA avec cette loi. Dans la Vienne, ils sont 12.000 au RSA. Il y en a 25% inscrits à Pôle Emploi. Il y en a bien d'autres qui peut-être ont fini par être découragés par la recherche d'emploi, l'absence de perspective. Nous notre objectif c'est de dire que l'emploi et le travail c'est pour tout le monde et on met les moyens pour", conclut Thibaut Guilluy.

Le gouvernement envisage de mettre près de 3 milliards d'euros sur la table d'ici 2027 pour réduire le taux de chômage de 7 à 5%.