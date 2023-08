Vienne : deux associations s'associent pour mieux accompagner les malades d'Alzheimer et leurs proches aidants

France Alzheimer 86 et les Ateliers Cord'âges ont signé une convention pour mieux accompagner les malades d'Alzheimer et leurs proches.

L'association France Alzheimer 86 et l'association les Ateliers Cord'âges ont signé une convention ce lundi 28 août 2023. Elle définit un partenariat entre les deux structures pour mieux accompagner les malades d'Alzheimer et les proches qui les aident au quotidien. Cela passe par des ateliers, des moments de vie conviviaux, mais aussi une formation.

À 82 ans, Marité est l'aidante de son conjoint, âgé de 86 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer. Marité le reconnaît, ce n'est "que" le début. Son mari a encore des moments de lucidité, une certaine autonomie. L'avenir, elle ne préfère pas trop y penser, pas trop s'y projeter. "Il est ... normal ! On va avoir des discussions normales, je me dis bon sang, c'est bien !" raconte la retraitée, puis elle poursuit : "on a fêté nos 60 ans de mariage l'année dernière, avec mes frères. Le soir, il ne s'en rappelait plus ... Ca fait mal là !" confie Marité.

Se former pour faire face à la maladie de son proche

Se former pour faire face à la maladie, c'est indispensable selon elle. "Parce qu'au moins on saura comment répondre, quoi répondre. Il y a certainement des choses que je ne devrais pas lui demander d'une certaine façon alors qu'avec une autre façon de demander, ce serait accepté beaucoup plus facilement" estime Marité. "La difficulté de la maladie c'est, progressivement, des pertes des fonctions cognitives. Il faut que l'aidant puisse s'y habituer car les codes normaux disparaissent" explique de son côté Alain Claeys le président de France Alzheimer dans la Vienne.

Voilà pourquoi son association propose aux aidants une formation, sur 5 à 6 séances pour mieux connaître la maladie, mieux connaître les gestes, les mots, les réactions à tenir face à son proche malade. Une formation dont l'enjeu est simple : "comment maintenir le dialogue, accompagner le malade lorsque la compréhension n'est pas naturelle" résume Alain Claeys.

Une formation dont vont aussi bénéficier les bénévoles et membres de l'association les Ateliers Cord'âges.

Un proche pris en charge durant la formation

Une formation nécessaire pour que l'association accueille au mieux ce public. En effet, pendant que les aidants bénéficieront de la formation dispensée par France Alzheimer, leurs proches pourront être accueillis aux activités des Ateliers Cord'âges. "Comme de l'activité physique adaptée, des activités culturelles et des activités artistiques, de la cuisine" détaille Véronique Martin, fondatrice et salariée de l'association.

Fait important, il ne s'agira pas d'ateliers spécifiques et réservés aux malades d'Alzheimer. La structure place au cœur de son approche la mixité, elle accueille des publics aux pathologies différentes, et tient à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, pas de ségrégation sur ce critère. Bien au contraire, c'est l'association et les bénévoles qui s'adaptent à chacun des bénéficiaires en fonction de ses besoins, de son autonomie.

En dehors de la formation, ce partenariat va aussi permettre aux aidants et aux aidés d'accéder aux activités des Ateliers Cord'âges, à des moments de détente comme par exemple des massages pour les aidants, à des moments de partage pour maintenir le lien social ou tout simplement à des moments d'échange et d'écoute comme le "club des Z'aimants".

"C'est important puisque quand on découvre qu'on a un conjoint ou quelqu'un ou un enfant qui est atteint de ce type de maladie, on est toujours dans l'idée de protéger davantage et on culpabilise. Donc on s'oublie à la fois dans le lien social, la vie culturelle, et cetera" explique Marlène Bourdin, co-présidente des ateliers Cord'âges