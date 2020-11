Vienne : Deux habitantes de Buxerolles fabriquent des masques pour les enfants de la commune

Le pot du masque est désormais obligatoire à l'école pour les enfants de plus de six ans. Une mesure annoncée par le gouvernement le fin octobre et qui oblige les parents à s'organiser. A Buxerolles dans la Vienne, deux habitantes ont décidé d'en fabriquer bénévolement pour les petits de la commune.

Le masque désormais obligatoire pour les élèves à partir de six ans à l'école. La mesure a été annoncée par le gouvernement fin octobre afin de lutter contre la propagation du coronavirus qui progresse de façon exponentielle en France. Mais ce n'est pas toujours facile à appliquer pour les parents ainsi pour les aider et fournir des masques à tous et à toutes, deux habitantes de Buxerolles ont décidé de fabriquer bénévolement des petits masques qui seront ensuite distribués aux écoliers de la communes.

100 masques pour adultes à rétrécir

Un geste de solidarité indispensable selon elles. Elles avaient déjà fabriqué des masques pour adulte lors du premier confinement. C'est reparti pour un tour ! Martine s'est même acheté entre temps une machine à coudre flambant neuve et elle est très concentrée lorsqu'elle confectionne les petits masques. Avec sa voisine et amie Cathy, elles ont récupéré à la mairie 100 masques pour adultes qu'elles adaptent pour les plus petits mais ce n'est pas si facile explique Cathy, aide soignante. "Il faut les couper pour les rétrécir à la bonne taille mais enlever surtout une couche parce que sinon les enfants n'arrivent pas à respirer correctement", explique-t-elle.

Les masques pour enfants réalisés par les deux Buxerolloises © Radio France - Manon Derdevet

Aucune d'entre elles n'a d'enfant scolarisé à Buxerolles mais elles tenaient à donner un coup de main aux parents. "C'est de la solidarité, ça me fait plaisir d'apporter mon aide !" juge Martine même si elle est sceptique quant à l’efficacité de cette mesure. "L'apprentissage va être plus compliqué pour les petits, pour la lecture, le vocabulaire, les sons, ça sera difficile avec le masque", selon elle.

Le patron pour fabriquer un masque taille enfant © Radio France - Manon Derdevet

Alors pour rendre l'obligation plus facile à vivre Cathy a une proposition, "les enfants pourraient faire des dessins dessus pour que ça soit plus sympa pour eux, plus rigolo !" Encore quelques jours de travail et les deux couturières seront prêtes à donner les masques aux enfants de la commune.