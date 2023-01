Vienne : l'église Notre-Dame à Coussay-les-Bois menacée de disparaître ?

Nos églises sont en péril ! À Coussay-les-Bois, près de Châtellerault, dans la Vienne, l'église Notre-Dame menace de tomber en ruine. L'édifice date de la fin du 11e siècle et il est classé "monument historique". D'importantes fissures ont été observées à l'intérieur de la bâtisse, ce qui a conduit la mairie à prendre un arrêté pour fermer l'église en fin d'année 2022. D'importants travaux doivent être réalisés mais la commune d'à peine 1.000 habitants manque d'argent pour les financer.

Les fermetures d’édifices religieux se multiplient en France, dans les petites communes, qui n'ont pas les moyens de les entretenir. Selon les données de l’Observatoire du patrimoine religieux , sur les quelque 100.000 lieux de culte en France, 2500 à 5 000 édifices sont menacés d’abandon, de vente ou de destruction d’ici 2030. À Coussay-les-Bois, il n'est pas question de vendre l'église Notre-Dame. Elle n'a pas été désacralisée. Autrement dit, il y a encore des activités de culte. Et les habitants y sont attachés.

Une contribution financière des habitants ?

Le devis des travaux est en cours. Mais selon la dernière étude réalisée il y a 10 ans, les réparations devraient au minimum coûter deux millions d'euros. Comme l'indique le maire actuel, Michel Favreau, l'Etat ainsi que la Région et le Département sont censés financer une grande partie des travaux pour ce type d'édifice classé. Mais la commune doit "participer à hauteur de 25 %", explique-t-il. Michel Favreau a déjà fait le calcul : "cela reviendrait à plus de 500 000 euros. On ne peut pas mettre cette somme dans l'église" ! Le budget annuel de fonctionnement du village est à peine plus élevé (700 000 euros).

La municipalité envisage de récolter des fonds privés ou bien de solliciter l'aide des habitants. "Certains donneront, mais ce ne sera pas des sommes phénoménales", pressent le maire. Avec l'inflation ces derniers mois, il craint que les gens ne puissent pas faire de dons. Mais l'équipe municipale garde espoir. Elle peut choisir d'échelonner les travaux dans le temps. Seules les réparations les plus urgences seront faites à court terme. L'église pourrait rouvrir en fin d'année 2023.