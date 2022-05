A l'approche des législatives, des centaines de manifestants ont défilé pour ce 1er mai dans les rues de Poitiers, à l'appel des syndicats. Au cœur du cortège, le non à la réforme des retraites et l'augmentation des salaires.

Vienne : l'union de la gauche et le non à la réforme des retraites au cœur de la manifestation du 1er mai

C'est la première démonstration de force depuis la réélection d'Emmanuel Macron le 24 avril. "Le 1er mai est toujours une date particulière pour les travailleurs et les syndicats, mais à l'approche des législatives, la lutte sociale commence dès aujourd'hui contre le président sortant" insiste Fabien Lecomte, secrétaire de l'union locale de la CGT Poitiers Futuroscope (Vienne). Comme lui, des centaines de jeunes, de retraités, et des travailleurs manifestent leur colère en lutte en vue des législatives. "On veut un troisième tour social" revendique Claudie, qui est venue défendre sa petite retraite "et surtout celle de mes petits-enfants".

Aujourd'hui c'est la première lutte, il ne faut pas baisser les bras - Claudie, retraitée et syndiquée

Certains, en revanche, n'y croient pas et veulent un 1er mai tous les jours mais surtout des réponses à la hausse des prix de la consommation. "Notre salaire ne s'envole pas tous les jours comme le prix de l'essence. Eux augmentent, pas ma paie" explique Coralie, assistante sociale obligée de reprendre le travail à plein temps. "J'ai 400 à 500 euros d'essence par mois que je déduis de mon salaire. Je vis sur mes économies" ajoute Elsa, cette mère de famille séparée.

"Nos droits à le retraite sont menacés"

Au cœur du cortège à Poitiers, des manifestants scandent "La retraite est à nous, on se battra pour la garder". Pour Ludovic, facteur, c'est non à la réforme des retraites à 65 ans d'Emmanuel Macron." Mes collègues ont 55 ans, et ils sont déjà complètement brisés. C'est inconscient de les faire travailler 10 ans de plus" s'inquiète-t-il. Plus loin dans le cortège, des jeunes. " Les retraites c'est notre avenir" soutient Chimène, 21 ans étudiante. Pour cette jeune communiste de la Vienne, ce sera "la pierre angulaire des législatives" qui auront lieu les 12 et 19 juin.