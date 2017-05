A vienne, le muguet du 1er mai fait le bonheur des vendeurs à la sauvette

1er mai oblige, vous étiez nombreux ce lundi matin à déambuler dans les rues, un brin de muguet à la main. A Vienne, les vendeurs à la sauvette s’étaient installés aux carrefours, avec le fruit de leur cueillette dans les bois.

Pour bien vendre son muguet, il faut savoir choisir son emplacement. Un couple et son fils s'installent depuis plusieurs années entre une boulangerie et une station-service, un lieu de passage stratégique. « On était là dès 6 heures ce matin, on a nos habitudes, nos connaissances, notre clientèle aussi qui revient chaque année ». En connaisseurs, les membres de cette famille ont traqué les petites clochettes du côté de Beaurepaire, « dans les terres froides », là où le muguet qui ailleurs avait poussé trop tôt cette année, a fleuri plus tardivement, juste à temps pour le 1er mai. La recette sera reversée au fils, 18 ans. Quentin approuve : « C’est une cagnotte qui va m’aider pour différents projets, notamment pour mes études, et mon permis de conduire ».

Pour la tirelire des enfants

Quelques centaines de mètres plus loin, autre endroit stratégique viennois, le cours Romestang, où trois enfants vendent leur muguet sous la surveillance de leurs parents. Ce muguet, ils l’ont cueilli en famille, et ont eu du mal à en trouver. Le papa encaisse la monnaie, mais, promis juré : l’argent sera pour la tirelire des enfants. « Ils apprennent que toute peine mérite salaire, mais qu’il faut quand même travailler ». Cathy, 8 ans, est d’un tempérament économe : « moi, généralement, je n’achète rien avec mes sous, je les garde ». Un passant repart avec son brin de muguet. « C’est pour ma femme. Je ne pense pas qu’elle m’aurait fait la tête si je ne le lui avais pas offert. Mais il faut bien que je lui montre mon amour ! », explique-t-il en riant.

Au fil des heures, à raison de deux euros le petit bouquet, les poches des vendeurs les plus sollicités deviennent lourdes. Mais s'il y a bien une chose dont un vendeur de muguet n'aime pas parler, c'est de sa recette.