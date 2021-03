Coronavirus dans la Vienne : le port du masque obligatoire prolongé jusqu'au 1er juin dans tout le département

La préfète de la Vienne, Chantal Castelnot, prolonge jusqu'au 1er juin inclus l'arrêté portant l'obligation du port du masque dans tous me département à l'exception des espaces non urbanisés lorsque la distanciation physique peut y être respecté. Le masque est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus est-il expliqué dans l'arrêté pris le 25 mars 2021.

Il est rappelé que cette obligation ne s’applique pas :

Aux cyclistes

Aux personnes pratiquant une activité physique telle que la course à pied

Aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui respectent les autres mesures sanitaires.

Afin de permettre aux usagers de repérer facilement les espaces urbanisés et non urbanisés, la préfecture met à disposition une carte interactive.