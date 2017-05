A Vienne, lentement mais sûrement, la rue Marchande se refait une beauté

Des difficultés imprévues ont retardé le chantier qui ne sera pas totalement achevé en juin, comme espéré. Mais les travaux de rénovation de la voirie dans le secteur piétonnier de la rue Marchande à Vienne, avancent.

Cet axe nord-sud qui comme son nom l'indique, était très commerçant au Moyen Âge, comporte encore de nos jours de nombreux commerces qui doivent faire le dos rond pendant les travaux. Mais ça en valait la peine selon Valérie Bonzi. Cette restauratrice est installée dans la partie de la rue déjà totalement rénovée. « J’ai deux petites terrasses. Au départ, il y a un an, elles étaient en pente, et là c’est la première saison où j’aurai des terrasses droites. Lorsque je poserai des assiettes avec du jus, cette sauce n’ira pas chez le voisin ». Effectivement, à l'angle avec la rue du Collège, des espaces ont été aménagés en gradins pour accueillir des terrasses bien plates.

Des aménagements pour garantir l'accessibilité des commerces

La chaussée pavée a été surélevée jusqu'aux seuils d'une trentaine de commerces, où peuvent dorénavant entrer les personnes à mobilité réduite. Brigitte Pham-Cuc est conseillère municipale. Elle est en fauteuil roulant et mesure toute la différence : « Auparavant, dans la rue Marchande, c’étaient des paliers pour accéder aux magasins, et du coup beaucoup n’étaient pas accessibles. Maintenant, quand on descend la rue et qu’on voit que tous les magasins sont accessibles, c’est que du bonheur ».

Ces aménagements participent au concept de galerie marchande à ciel ouvert défendu par le maire de Vienne Thierry Kovacs : « Une nouvelle campagne va sortir sur le prêt-à-porter. On a 120 boutiques de prêt- à-porter dans le centre-ville, on a toutes les marques possibles et imaginables. Et donc il s’agit de communiquer pour dire aux gens que ce n’est pas la peine d’aller ailleurs, puisqu’il y a tout sur Vienne. »

Rue Teste du Bailler, le chantier a été retardé. © Radio France - Jacky Page

Tout ne sera pas terminé à temps pour le festival de jazz

Le chantier a pris du retard, victime de certains aléas : un immeuble qui menaçait de s’effondrer rue Teste du Bailler, des conteneurs à déchets ménagers enterrés qui n’avaient pas été enfouis assez profondément, une copropriétaire qui fait obstacle au creusement d’une tranchée pour les réseaux d’une nouvelle résidence. Là où les travaux ne seront pas finis à temps pour le festival de jazz, un enrobé provisoire sera posé afin de faciliter le cheminement des festivaliers. Ces travaux coûteront au total 1, 2 million d'euros, financés par la ville, l'agglomération et la région.