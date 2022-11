Vienne : les prix augmentent aussi sur les marchés.

"Nous on est quatre, dont deux ados. Tous produits confondus je pense qu'on est à une centaine d'euros en plus par mois". Sur le marché de Chauvigny, beaucoup de clients font le même constat que cette mère de famille : le panier habituel est bien plus cher qu'il y a quelques mois. Selon l'INSEE, l'inflation atteint 6,2 % sur un an en octobre, notamment avec l'augmentation des coûts de l'alimentaire. Alors certains choisissent de rogner sur les "petits plaisirs", ou d'acheter en moins grande quantité.

On est obligé d'augmenter un peu les prix sinon on ne va pas pouvoir continuer à venir" - Stéphane Gauthier, éleveur de volailles.

Les commerçants ont bien conscience que les clients sont plus attentifs aux prix. Ils n'ont eu d'autres choix que de les augmenter lorsque les coûts des matières premières ont explosé. Stéphane Gauthier élève des volailles dans le sud de la Vienne : "Le grain c'est le double, les volailles ont pris 75%, tout a augmenté. A un moment on s'est dit qu'on ne pouvait plus amortir, on est obligé d'augmenter un peu les prix sinon on ne va pas pouvoir continuer à venir." Constat similaire sur l'étal de Xavier, primeur : il achète ses fruits et légumes 10 à 20 % plus cher qu'avant. Lorsqu'il peut encore le faire : "on n'a pas encore commencé la mâche parce qu'elle est très chère. Les producteurs ont de gros coûts énergétiques en fonction des produits".

Même chose pour le foie gras, qui subit en plus les conséquences de la grippe aviaire. Stéphane Gauthier s'inquiète, à l'approche des fêtes de Noël : "je pense que ça va être une denrée rare, les gens qui auront du foie gras à Noël pourront s'estimer heureux".