Vienne : pour Noël, les barbiers affichent complet !

Cela ne vous a pas échappé, il suffit de bien regarder lorsque l'on se balade en ville : de plus en plus d'hommes portent la barbe. Certains pour essayer, d'autres par qu'ils aiment ça. Mais une barbe, ça s'entretient régulièrement et notamment à l'approche de Noël.

Un temps banni, voilà plusieurs années que le poil fait son retour. Les hommes arborent désormais fièrement la barbe. Fournie ou pas, finement taillée ou un peu moins, il y en a pour tous les goûts. Certains hommes entretiennent eux-mêmes leurs barbes à l'aide de tondeuses, d'autres en revanche vont chez le barbier. Ce type de boutiques font leur retour en France y compris dans le Poitou. Plusieurs salons proposent ce type de prestation et pour ces fêtes de fin d'année, ils se payent même le luxe d'afficher complet.

Une dizaine de barbes taillées chaque jour pour ce Noël

C'est le cas en ce moment chez "Différence", un salon de coiffure du centre ville de Poitiers. Depuis 3 ans, l'établissement propose une prestation d'entretien et de taille de la barbe. Environ 150 personnes passent chaque mois entre les mains expertes de deux professionnels non seulement pour la coupe de la barbe mais aussi pour un soin complet du visage. Tout cela dure en moyenne : une demi heure. En cette période de fêtes, et à quelques heures de Noël, les hommes se succèdent sur les fauteuils du salon. Nicolas, l'un des deux barbiers du lieu l'avoue : en ce moment il ne chôme pas. Une dizaine de barbes sont taillées tous les jours.

Sur l'un des fauteuils, il y a Aymeric. Il a 23 ans. Cinq ans qu'il porte la barbe, mais c'est la première fois qu'il vient chez un barbier à Poitiers : "c'est l'un de mes cadeaux de Noël. C'est mon père qui me l'a offert". Au départ, raconte le jeune homme, c'est par curiosité qu'il se laisse pousser la barbe : "je voulais voir à quoi je ressemblais avec une barbe et je l'ai gardée... aujourd'hui je me préfère avec que sans". Ce qui fait dire à certains coiffeurs proposant cette prestation de barbier, que tout cela n'est pas qu'un effet de mode. Beaucoup d'hommes portent la barbe et n'entendent pas la raser, ni aujourd'hui ni demain.

Un soin pour la barbe en guise de cadeau de Noël

Pour ce Noël, taille et entretien de la barbe s'offrent même sous forme de chèque cadeau au pied du sapin. Jean-Charles tient le salon "Univers Barbier" à Mignaloux-Beauvoir près de Poitiers et il annonce qu'il a déjà vendu une trentaine de ce chèques cadeau. D'autres seront peut-être encore offert dans les prochaines heures. Et qui sait, monsieur, ce sera peut-être votre présent pour ces fêtes ! Aujourd'hui un passage chez le barbier, coûte environ 20 euros.